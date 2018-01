Nintendo Switch: spunta un video del firmware 5.0, ma è un fake

Nelle ultime ore è emerso un video sulle presunte caratteristiche deldi Nintendo Switch , ma come confermato da diversi insider si tratta solo di un falso. Ad ogni modo, vediamo di cosa si tratta.

Il video è stato riportato in qualità di rumor sulla pagina Twitter di Nintendo Daily News. Come potete notare a fondo pagina, il filmato dovrebbe mostrare le caratteristiche del nuovo firmware 5.0 di Nintendo Switch (non ancora presentato ufficialmente), tra cui i nuovi temi, la gestione delle icone, le app multimediali e altro ancora.

Data la fonte quantomeno sospetta e il dubbio espresso dagli insider, con ogni probabilità si tratta solo di un fake basato sulle speculazioni del suo autore. In ogni caso, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle nostre pagine in vista di tutte le novità in arrivo per Nintendo Switch.