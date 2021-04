Nintendo Switch: stampate i vostri scatti con la nuova Instax Mini Link Special Edition

Fujifilm si appresta a lanciare la nuova Instax Mini Link Special Edition, che grazie all'app dedicata per smartphone consentirà di stampare istantaneamente gli screenshot catturati su Nintendo Switch.

La nuova Instax Mini Link Special Edition, realizzata in occasione della pubblicazione di New Pokémon Snap, verrà lanciata il 30 aprile nella colorazione Ash White (Red&Blue), con il colore rosso a valorizzare la sezione di uscita delle stampe e il colore blu a circondare il pulsante di accensione. Lo stesso giorno verrà messa a disposizione la nuova app "instax mini Link for Nintendo Switch" su Android e iOS, grazie alla quale i giocatori potranno personalizzare e stampare gli screenshot catturati su Nintendo Switch.

La procedura per il collegamento è molto semplice, e viene descritta dettagliatamente nel video che potete visionare in apertura di questa notizia. Per prima cosa, dovrete scaricare l'app "instax mini Link for Nintendo Switch" da Google Play o App Store, in base al cellulare in vostro possesso. Una volta fatto ciò, non dovrete far altro che catturare dei bellissimi screenshot giocando su Nintendo Switch, scegliere il vostro preferito dall'album e selezionare l'opzione "Invia allo smartphone". La console genererà in automatico un QR Code che dovrete inquadrare con l'app "instax mini Link for Nintendo Switch": in questo modo avverrà il collegamento tra i due dispositivi e lo screenshot verrà inviato dalla console allo smartphone, dal quale potrà poi essere stampata.

La nuova app "instax mini Link for Nintendo Switch", oltre a tutte le funzioni della versione classica, include anche delle skin esclusive di Animal Crossing, New Pokémon Snap e Super Mario per personalizzare gli scatti.