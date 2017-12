Nintendo Switch è stata la console più cercata su Google nel 2017

ha pubblicato la classifica delle parole più ricercate a livello globale nel 2017: per quanto riguarda la categoria Consumer Tech, segnaliamo comesia stato il termine più cercato in ambito console, superando

Google non fornisce numeri precisi sulle ricerche, al vertice della categoria Consumer Tech troviamo iPhone 8 seguito da iPhone X e Nintendo Switch, quest'ultima sul gradino più basso del podio. Le posizioni 4, 5 e 6 sono occupate da Samsung Galaxy S8, Xbox One X e Nokia 3310 mentre la Top 10 si chiude con (in ordine) Razer Phone, Oppo F5, OnePlus 5 e Nokia 6.

Un risultato sicuramente positivo, che testimonia l'enorme popolarità raggiunta dalla console Nintendo, la quale ha recentemente tagliato il traguardo dei dieci milioni di pezzi venduti in tutto il mondo dal lancio.