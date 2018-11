Nintendo Switch è stata la console più venduta del Cyber Monday

Se Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee è stato uno dei giochi più venduti del Black Friday, a Nintendo Switch spetta il primato di console più venduta negli Stati Uniti durante il Cyber Monday. Risultati molto incoraggianti per la casa di Kyoto.

La conferma arriva da Adobe Analytics, società specializzata nei dati di vendita relativi ai rivenditori online e all'e-commerce. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Nintendo Switch risulta l'unica console tra i cinque prodotti più venduti negli USA durante il Cyber Monday.

La console ibrida è riuscita a fare di meglio dei diretti concorrenti PS4 e Xbox One, superando perfino le vendite dei TV LG e dei Laptop Dell e Apple. Un successo che, in buona misura, ha potuto contare sulla spinta di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, le due nuove esclusiva a tema Pokemon disponibili dal 16 novembre.

Come dichiarato di recente dal presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, la stagione di vendita invernale ( ottobre, novembre, dicembre) è importantissima per la compagnia. Solo nelle Americhe viene realizzato circa il 60% degli introiti totali durante questa finestra temporale. Sia che si parli di Nintendo Switch, sia di Nintendo 2DS.

Cosa ne pensate di questi risultati? Anche voi avete acquistato una console Nintendo durante gli sconti?