Nintendo Switch è stata la console più venduta a dicembre negli Stati Uniti

Il primo Natale diè stato decisamente fortunato: secondo quanto annunciato da, secondo i dati NPD la console ibrida è stata la console più venduta a dicembre in Nord America, con, superando così PS4 e Xbox One.

Dal 3 marzo 2017, la console ha piazzato 4.8 milioni di pezzi negli Stati Uniti, diventando la console venduta più rapidamente di sempre negli USA. Numeri decisamente buoni anche per il 3DS, la console portatile della casa di Kyoto ha venduto 750.000 unità a dicembre, con una crescita pari al 27% rispetto a dodici mesi fa.

Tra i giochi per Switch più venduti a Natale in America troviamo Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild.