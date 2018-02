Nintendo Switch è stata la console più venduta a gennaio negli Stati Uniti

I dati NPD usciranno ufficialmente tra poche ore ma sul forum di ResetERA sono già trapelati tutti i dettagli riguardo le vendite hardware americane di gennaio, che vedono trionfarecome console più venduta del mese negli Stati Uniti.

Le vendite hardware in Nord America hanno generato un totale di 278 milioni di dollari, in crescita del 119% rispetto ai 127 milioni generati nello stesso periodo del 2017. In totale sono state vendute oltre un milione di console, Nintendo Switch è stata la piattaforma più venduta del mese, sebbene PlayStation (PS4 e PS4 Pro) abbia generato ricavi superiori, si parla inoltre di risultati positivi anche per Xbox One S e Xbox One X.

NPD non ha diffuso dati precisi, su ResetERA però viene sottolineato come la differenza tra la console più venduta e quella meno venduta sia pari al 3% del totale. In crescita anche i ricavi generati dalle console della famiglia 3DS, mai così alti dal gennaio 2014.