Nintendo Switch è stata la console più venduta negli USA a febbraio 2019

Secondo i dati diffusi dal gruppo NPD, Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti durante il mese di febbraio 2019, registrando il miglior febbraio di sempre per la casa di Kyoto. dal 2011 ad oggi.

Come da tradizione, NPD non ha diffuso i dati di vendita precisi e al momento questi non sono trapelati neanche sul forum di ResetERA, come capita spesso, dunque non sappiamo quante unità abbia piazzato la piattaforma Nintendo e non siamo a conoscenza delle performance dei concorrenti.

In due anni di vita, la piattaforma ha raggiunto quota 32 milioni di Switch distribuite in tutto il mondo, riscuotendo un notevole successo specialmente in Nord America e Giappone, sebbene le vendite degli ultimi mesi siano state al di sotto delle aspettative dell'azienda.

Nintendo continuerà comunque a lavorare e tra i prossimi obiettivi in programma c'è probabilmente anche un taglio di prezzo ufficiale o un restyling Switch Mini con l'obiettivo di ridurre i costi. Negli ultimi giorni si sono diffusi anche rumor che vorrebbero la società interessata a lanciare uno smartphone da gaming Nintendo, al momento però nessuna conferma è arrivata dal quartier generale di Kyoto...