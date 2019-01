Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2018 negli Stati Uniti

NPD ha diffuso i dati di vendita hardware e software 2018 relativi al mercato americano, dai quale emerge come Nintendo Switch sia stata la console più venduta negli Stati Uniti negli ultimi dodici mesi, non solo in termini di unità distribuite ma anche di ricavi.

Switch ha battuto il record di vendite di PlayStation 4 nel 2015, solo a dicembre la console ibrida di Nintendo ha venduto più di qualsiasi altra singola piattaforma dal 2010 ad oggi, con incassi vicinissimi a quelli registrati da Wii nel dicembre 2009, al picco della sua popolarità, purtroppo però NPD non ha fornito dati precisi riguardo i pezzi effettivamente distribuiti.

Per quanto riguarda il software, Red Dead Redemption 2 guida la classifica dei giochi più venduti negli USA nel 2018, con a seguire Call of Duty Black Ops 4 e NBA 2K19. Super Smash Bros Ultimate occupa la quarta posizione generale e la prima per il mese di dicembre.

Complessivamente, durante l'anno appena trascorso i consumatori hanno speso 16.7 miliardi di dollari, numeri in crescita del 13% ma ancora lontani dal record di 17.4 miliardi di dollari del 2011. Il mercato americano ha generato in totale un giro d'affari pari a 43.4 miliardi di dollari nel 2018.