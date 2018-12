Nintendo Switch è stata la console più venduta a novembre negli USA

Mat Piscatella di NPD ha pubblicato il consueto video di analisi sui dati di vendita relativi al mese di novembre in Nord America, mese importantissimo che ha visto la presenza del Giorno del Ringraziamento e del Black Friday, eventi che segnano il massimo momento di spesa per i consumatori americani.

A novembre 2018 Nintendo Switch è stata la console di maggior successo in termini di vendite e incassi generati, con PS4 e Xbox One a seguire. Piscatella fa sapere che le tre piattaforme hanno piazzato oltre 1.3 milioni di pezzi ciascuna, con Switch in vantaggio sulla concorrenza: per la prima volta in assoluto nella storia tre console casalinghe (prese singolarmente) hanno venduto oltre un milione di pezzi a novembre. Switch è riuscita a svettare sulla concorrenza imponendosi inoltre come la console di attuale generazione venduta più rapidamente di sempre negli USA, come annunciato anche in un recente comunicato stampa di Nintendo.

Top 10 Software Novembre 2018

Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 Battlefield V Fallout 76 Pokemon Let's GO Pikachu Pokemon Let's GO Eevee NBA 2K19 Madden NFL 19 Spyro Reignited Trilogy FIFA 19

La classifica software USA di novembre vede al comando Red Dead Redemption 2 seguito da Call of Duty Black Ops 4, buon successo anche per Battlefield V (oggetto di forti sconti da parte dei rivenditori) e Fallout 76, che agguanta il quarto posto nonostante la tiepida accoglienza ricevuta da parte della stampa internazionale. Pokemon Let's GO si piazza al quinto e sesto posto con le versioni Pikachu e Eevee mentre Spyro Reignited Trilogy occupa la posizione numero nove preceduto da NBA 2K19 e Madden NFL 19, seguito da FIFA 19.