Nintendo Switch, che succede? La console ibrida dirà addio all'app di Twitch, ecco quando

A nemmeno tre anni di distanza dal lancio dell'app di Twitch su Nintendo Switch, i curatori della nota piattaforma di streaming preannunciano alla community della Grande N la rimozione dell'applicazione dall'eShop della casa di Kyoto.

Con una email inviata automaticamente a coloro che utilizzano l'app di Twitch sulla propria console ibrida, i gestori della piattaforma viola spiegano di "aver preso la difficile decisione di rimuovere l'app Twitch da Nintendo Switch. L'applicazione verrà rimossa il 31 gennaio 2024. Ringraziamo la community di Twitch su Nintendo Switch e vi invitiamo a continuare a seguire i contenuti di Twitch su altri dispositivi".

Nel comunicare l'addio dell'app di Twitch dallo store digitale di Nintendo, il team viola non fornisce alcuna motivazione o chiarimento sulle cause che hanno portato a quella che gli stessi gestori della piattaforma di streaming descrivono come "una difficile decisione".

L'applicazione ufficiale di Twitch che consente agli utenti di poter immergersi nell'enorme offerta contenutistica della piattaforma di livestreaming direttamente dalla console ibrida della casa di Kyoto, quindi, non sarà più disponibile su console della famiglia Switch a partire dal 31 gennaio del prossimo anno. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su 5 giochi Nintendo Switch da tenere d'occhio nel 2024.