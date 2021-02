Nintendo Switch: il successo della console non sorprende Reggie Fils-Aime

In una recente intervista concessa allo youtuber Danny Peña, l'ex boss di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha ripensato alle emozioni restituitegli dal primo conttato con il prototipo di Nintendo Switch descrivendolo come un "presagio" dell'incredibile successo commerciale della console ibrida.

Il famoso ex dirigente della casa di Kyoto sottolinea infatti come "no, il successo di Switch non è stata affatto una sorpresa per me. Lo dico perchè già dalla prima volta in cui mi sono seduto con Mr. Iwata e ho tenuto in mano il prototipo di Switch, sapevo che questa console sarebbe stata magica".

Fils-Aime ricorda inoltre che "avvenne la stessa cosa con alcune console Nintendo del passato. La prima volta che ho visto Nintendo DS, ad esempio, mi si sono rizzati i capelli sulla nuca non appena ho acceso il prototipo e ho giocato a quello che sarebbe diventato Nintendogs. Anche quando ho impugnato per la prima volta il Wiimote e mi sono cimentato con un'esperienza rudimentale di Wii Sports ho ricevuto delle sensazioni analoghe".

Per l'ex boss di Nintendo of America, la vera chiave del successo di Switch è rappresentata dalla "sua capacità unica di rispondere a una richiesta specifica degli appassionati, ossia quella di continuare a giocare anche quando si è fuori casa. Con Switch, le persone hanno l'opportunità di giocare ai propri titoli preferiti sulla TV, estrarla dal dock e portarsela in giro per continuare a divertirsi come se fosse una console portatile. Tutto ciò ha soddisfatto un desiderio fondamentale dei giocatori ed è stato il fattore scatenante del suo successo. Certo, l'azienda ha fatto anche tante cose intelligenti, tipo garantire il supporto a Unity e Unreal Engine per consentire l'ingresso nella piattaforma a tutti gli sviluppatori third party".

Nei mesi scorsi, anche il papà di Super Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto, ha parlato dei segreti del successo di Nintendo Switch.