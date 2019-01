Nintendo Switch è un successo in Francia con oltre due milioni di console vendute

Philippe Lavoue, presidente di Nintendo France, ha rivelato durante una recente intervista con Le Figaro i dati di vendita in territorio francese di Switch, 3DS e dei principali giochi First Party pubblicati lo scorso anno.

Switch ha venduto ad a oggi 2.04 milioni di pezzi nel paese, di cui 1.13 milioni nel corso del 2018, raggiungendo così gli obiettivi prefissati che parlavano di due milioni di unità entro il 31 dicembre 2018. Si tratta di numeri paragonabili a quelli dei primi anni di Wii in Francia, in particolar modo per quanto riguarda la stagione natalizia da poco terminata.

Nintendo 3DS ha venduto 254.000 unità nel 2018 contro le 507.000 dell'anno precedente, per un totale nell'intero ciclo vitale pari a 5.5 milioni di console. Numeri in calo per una piattaforma ormai arrivata al termine del suo percorso commerciale.

Mario Kart 8 Deluxe è stato il terzo gioco più venduto in Francia sul mercato retail con circa 700.000 copie, superato solo da (in ordine) FIFA 19 e Red Dead Redemption 2. Super Mario Party è stato invece il quinto gioco più venduto dell'anno, Super Mario Odyssey il nono e Super Smash Bros Ultimate il decimo, con 400.000 copie cumulative distribuite durante l'anno appena trascorso.

Il CEO di Nintendo France si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti e si aspetta di consolidare e migliorare questi numeri durante i prossimi dodici mesi.