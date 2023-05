Nintendo Switch, un successo inarrestabile: l'UK è dominato dalla Grande N, che batte PS5

Maggio si avvicina alla sua conclusione e, come visto dalle ultime uscite, Nintendo porta a casa una vittoria con il suo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom che va oltre ogni aspettativa, come raccontatovi dal nostro Giuseppe Arace in sede di recensione. Eppure, il prosieguo dell'avventura di Link non è l'unico successo della Grande N.

Come riportato direttamente dall'Head of GamesIndustry, Cristopher Dring, via Twitter, veniamo a sapere che in quel del Regno Unito si è assistito ad una grande risalita del brand Nintendo: nel mese di maggio, infatti, Nintendo Switch è arrivato in vetta alle classifiche, superando addirittura PS5. La casa di Kyoto torna quindi sulla cresta dell'onda in UK, soprattutto dopo un lungo periodo di dominio dettato dal marchio PlayStation.

Infatti, come segnalato dallo stesso Dring con il suo post, "Il regno di quattro mesi di PS5 come console numero uno nel Regno Unito è terminato a maggio, con Switch al primo posto. La console Nintendo è scesa solo dell'8% rispetto ai primi cinque mesi dell'anno scorso". Le ragioni dietro questo successo sembrerebbero essere dettate dagli impressionanti traguardi di vendita conseguiti dall'ultima avventura targata Nintendo: Zelda Tears of the Kingdom continua a regnare in UK, con il viaggio di Link che ammalia ancora una volta i fan della Grande N con il posizionamento in tesa alle classifiche di vendita riguardanti il lato software dell'industria videoludica.