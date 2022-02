Nintendo Switch, successo travolgente: superati Wii e la prima PlayStation

Con la pubblicazione degli ultimi report finanziari, il colosso di Kyoto ha confermato il superamento delle 100 milioni di unità vendute per Nintendo Switch.

Un risultato notevole per la console ibrida, che arriva così a sorpassare grandi successi commerciali del passato videoludico. Dal lancio dell'hardware, risalente al marzo 2017, Nintendo Switch ha venduto la bellezza di oltre 103,54 milioni di unità. Tale traguardo segna ufficialmente il superamento di Nintendo Wii, vera e propria console dei record di casa Nintendo. Quest'ultima, infatti, aveva venduto la bellezza di 101,63 milioni di unità nel suo intero periodo di commercializzazione. Ma non solo: Nintendo Switch sorpassa a questo punto anche la prima PlayStation. La PS1 di Sony, infatti, si era arrestata al raggiungimento della soglia di 102,49 milioni di unità.



Per l'hardware ibrido si conferma dunque un successo su tutta la linea, supportata da esclusive Nintendo dallo straordinario appeal commerciale. Gli ultimi dati sul fronte software ci confermano infatti, ad esempio, oltre 43 milioni di copie vendute per Mario Kart 8: Deluxe, quasi 38 milioni di copie per Animal Crossing: New Horizons, 27 milioni di copie per Super Smash Bros. Ultimate e ulteriori 25 milioni di copie per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tra i prossimi giochi in arrivo sull'hardware Nintendo, possiamo invece segnalare Kirby e la Terra Perduta, Bayonetta 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Splatoon 3.