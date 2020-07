Nintendo Switch: sull'eShop arrivano Crysis Remastered, Rogue Company e nuovi sconti

Oggi c'è stato un aggiornamento del catalogo dell'eShop di Nintendo Switch, che ha accolto numerosi nuovi prodotti e ha dato il via al Festival dei Punti d'Oro Doppi, un'iniziativa che coinvolge una ristretta selezione di titoli che, se acquistati, permette di ricevere il 10% della cifra spesa in Punti d'Oro.

Al momento fanno parte della promozione solo Astral Chain, Kirby Star Allies e Dragon Quest Builders 2 ma fino al prossimo 12 agosto verranno proposti ogni settimana dei nuovi giochi. Per quello che riguarda invece le new entry del negozio digitale dell'azienda di Kyoto troviamo il pacchetto iniziale di Rogue Company, il free to play di Hi-Rez che sarà gratuito entro la fine dell'anno su PC e console, Carrion (che vi ricordiamo è gratuito su PC e Xbox One per gli abbonati a Xbox Game Pass) e Crysis Remaster. Non manca poi l'arrivo di nuovi contenuti aggiuntivi, ovvero del Character pack 1 di Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer a tema The Legend of Zelda, svelati qualche giorno fa in occasione del Nintendo Direct Mini. Non è però finita qui, poiché è arrivata sul negozio anche un'ondata di sconti per numerosi giochi come Mortal Kombat 11 e relativi DLC, Mario + Rabbids Kingdom Battle - Gold Edition e tanti altri.