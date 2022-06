Nintendo Switch Summer Sale: le offerte di GameStop su console e videogiochi

L'estate è sempre la stagione giusta per fare dei buoni affari, specialmente quando catene come GameStop lanciano i Summer Sale. Nei punti vendita e sul sito ufficiale è possibile trovare centinaia e centinaia di videogiochi in offerta, tra i quali figurano ovviamente anche quelli per Nintendo Switch<7b>. Ecco le migliori occasioni.

Grazie ai Summer Sale di GameStop, potete acquistare videogiochi come LEGO Worlds a 16,79 euro, Battle Chaser: Nightwar a 23,98 euro, Monopoly a 20,78 euro, Harvest Moon: La Luce della Speranza a 15,98 euro, Sonic Mania Plus a 19,99 euro, Travis Strikes Again: No More Heroes a 15,98 euro, Wolfenstein The New Colossus a 23,98 euro, Child of Light + Valiant Hearts Collection a 11,98 euro e LEGO Harry Potter Collection Remastered a 23,98 euro. Potete consultare la lista completa delle offerte dei Summer Sale per Nintendo Switch a questo indirizzo. Avete tempo fino al 17 agosto 2022 per approfittarne. Solo in negozio è anche possibile risparmiare l'80% sull'acquisto di un secondo gioco: cercate il bollino rosso sui titoli validi per la promozione, lo sconto si applica sul meno caro dei due.

Restando in casa Nintendo, segnaliamo anche che:

Fino al 22 giugno potete acquistare Nintendo Switch Lite con una @Play Cover e un gioco a scelta tra Animal Crossing: New Horizons, Mario party 3D World, Leggende Pokèmon Arceus e Mario Kart 8 Deluxe a 259,98 euro ;

con una @Play Cover e un gioco a scelta tra Animal Crossing: New Horizons, Mario party 3D World, Leggende Pokèmon Arceus e Mario Kart 8 Deluxe a ; Fino al 29 giugno potete acquistare Nintendo Switch OLED con un gioco a scelta tra Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 389,98 euro.

Potete trovare maggiori dettagli sulle offerte console qui.