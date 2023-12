Nintendo Switch: super affari di fine anno con tanti giochi a meno di 5 euro

Se le festività di fine anno vi hanno prosciugato il portafoglio, non vi preoccupate, grazie ai nostri consigli per gli acquisti potrete comunque comprare qualche gioco per la vostra Switch senza spendere troppo. Come tetto massimo, abbiamo fissato un budget di 5 euro, ampiamente alla portata di tutti.

Il classico Sonic The Hedgehog (collana SEGA Ages) costa 1.74 euro, da segnalare anche LEGO Jurassic World a 4.79 euro e The Smurfs Colorful Stories a soli 1.99 euro, perfetto per i giovanissimi. LEGO Gli Incredibili è in sconto a 4.79 euro mentre Asterix & Obelix XXL 2 costa 2.99 euro, stesso prezzo per Yooka-Laylee and the Impossibile Lair mentre LEGO Builder's Journey costa 4,99 euro.

Brothers A Tale of Two Sons è in super offerta a 2.99 euro (ottimo antipasto in attesa del remake in uscita nel 2024), Alex Kidd in Miracle World DX costa 3.99 euro, stesso prezzo per Saints Row The Third Nintendo Switch Edition. Da segnalare a 3.99 euro anche Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, This War of Mine costa ancora meno (solo 1.99 euro), in chiusura vi segnaliamo anche Limbo e The Hong Kong Massacre a 99 centesimi l'uno, oltre al fenomeno Vampire Survivor a 4,49 euro.