Nintendo Switch e Super Mario Bros Il Film: due biglietti gratis acquistando la console

Con la pubblicazione del trailer finale di Super Mario Bros: The Movie, mancano ormai poche settimane al debutto della pellicola di animazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Per festeggiare il ritorno di Mario e compagni sul grande schermo, GameStop ha deciso di riservare una promozione speciale ai nuovi possessori di Nintendo Switch. Acquistando una console ibrida entro il prossimo venerdì 5 aprile 2023, gli appassionati riceveranno infatti un gradito omaggio. Insieme alla console, saranno consegnati all'acquirente anche due biglietti validi per la visione in sala di Super Mario Bros: The Movie. L'offerta è valida per ogni modello della console, da Nintendo Switch OLED a Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch tradizionale.



In aggiunta, la nota catena videoludica propone al pubblico una ulteriore promozione a tema Mario. Per un periodo di tempo limitato, è infatti possibile acquistare il bundle Nintendo Switch OLED e Super Mario Odyssey (versione digitale) a un prezzo ridotto. In particolare, il pacchetto è proposto da GameStop a 299,98 euro, con uno sconto interessante rispetto al tradizionale prezzo di listino di 359,97 euro.



Le promozioni resteranno attive sino a esaurimento scorte, mentre ricordiamo che i doppiatori italiani di Super Mario Odyssey: Il Film danno appuntamento al pubblico in sala per il prossimo 5 aprile 2023.