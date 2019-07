Nintendo Switch e Super Mario Maker 2 dominano a giugno in Giappone

A giugno il mercato giapponese ha premiato Nintendo sia dal punto di vista hardware che per quanto riguarda le vendite software, come testimoniato dagli ultimi dati diffusi da Media Create.

Nello specifico, Nintendo occupa la prima posizione nella classifica dei publisher con 465.000 copie vendute, seguita da Level-5 (196.000 copie) e Bandai Namco (133.000 pezzi). Sul fronte hardware, Switch piazza 189.000 pezzi, PS4 102.000 unità mentre le console della famiglia 3DS/2DS si fermano a quota 12.000, segno evidente di come l'appeal commerciale della piattaforma sia ormai ridotto.

Classifica Giappone Giugno 2019

[NSW] Super Mario Maker 2 196.153 [NSW] Yokai Watch 4 We Are Looking Up at the Same Sky 191.097 [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball 75.505 [NSW] Doraemon Story of Seasons 65.544 [NSW] Super Smash Bros Ultimate 46.339

Il gioco più venduto in Giappone a giugno è stato Super Mario Maker 2 con 196.000 copie distribuite, la Top 5 giapponese del mese scorso è interamente occupata da giochi per Nintendo Switch. In seconda posizione troviamo Yokai Watch 4 We Are Looking Up at the Same Sky seguito da Jikkyou Powerful Pro Baseball, Doraemon Story of Seasons e Super Smash Bros Ultimate, che pur essendo disponibile da oltre sei mesi riesce ad ottenere risultati paragonabili a quelli di una nuova uscita.