Nintendo Switch e Super Mario Maker 2 in testa alle classifiche USA di Giugno

Il successo di Nintendo Switch continua a dimostrarsi virtualmente inarrestabile, come confermato dai dati di vendita riguardanti gli Stati Uniti. Stando a NPD infatti, anche per questo mese, e per tutta la prima metà del 2019, la console ibrida della Grande N è stata la piattaforma hardware più venduta.

La notizia fa ancora più scalpore se si pensa che in generale le spese per quanto riguarda l'hardware gaming sono calate del 33% rispetto allo scorso anno, mentre Switch è l'unica piattaforma che ha mostrato una crescita.

Il buon momento di Nintendo è confermato inoltre anche dalle vendite software, che per quanto riguarda il mese di Giugno vedono in testa Super Mario Maker 2, nuova esclusiva della casa di Kyoto, che ha dato le chiavi del Regno dei Funghi in mano alla propria community, che non si p lasciata scappare l'opportunità di dimostrare la propria creatività. Sono infatti stati creati oltre due milioni di livelli in Super Mario Maker 2.

Interessante infine notare che nella Top 20 dei giochi più venduti del mese di Giugno negli Stati Uniti ci sono ben cinque esclusive Nintendo. Insomma, complice anche il rallentamento da parte delle due concorrenti Sony e Microsoft, naturalmente focalizzate su PS5 e Xbox Scarlett, Nintendo con Switch ha campo libero e sta portando a casa risultati davvero straordinari. Tanto da potersi permettere di offrire in regalo Switch e Super Mario Maker 2 ai passeggeri di un volo americano!