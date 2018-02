Nintendo Switch supera le 13 milioni di unità, SNES Mini a quota 4 milioni

Oggi il CEO di Nintendo Tatsumi Kimishima ha annunciato che le vendite di Switch hanno superato le 13 milioni di unità in tutto il mondo (ad esclusione di America Latina e alcune regioni dell'Asia). SNES Classic Mini arriva invece a 4 milioni.

Nella giornata di oggi, inoltre, è stato confermato che il servizio online a pagamento di Switch sarà disponibile a partire da settembre 2018, notizia seguita subito dopo dall'annuncio di Mario Kart Tour, nuovo capitolo della saga destinato a smartphone e tablet.

Tra le novità in arrivo dalla casa di Kyoto, naturalmente, non bisogna dimenticare Nintendo Labo, la nuova esperienza interattiva in arrivo a fine aprile (i primi due kit sono già disponibili per il pre-ordine su Amazon, nel corso dell'anno Nintendo pubblicherà altri bundle con tutto il necessario per costruire nuovi giocattoli). Cosa ne pensate del successo maturato dalla console ibrida Nintendo?