Nintendo Switch supera Game Boy e PS4 nella classifica delle console più vendute di sempre

Nintendo Switch è ad oggi la terza console più venduta di sempre, Switch a piazzato 122.55 milioni di console, un dato che permette alla console ibrida di superare i numeri di Game Boy e PlayStation 4.

Nello specifico le console della famiglia Game Boy hanno piazzato un totale di 118.69 milioni di pezzi mentre PS4 si ferma a 117.2 milioni, in entrambi i casi una cifra inferiore rispetto al venduto totale di Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED.

Nintendo Switch festeggerà il sesto anniversario a marzo, lo scorso anno la console ha superato le vendite di Wii e della prima PlayStation, di fatto Switch è la console Nintendo più venduta di sempre, superando i numeri generati da 3DS, Wii U, GameCube, N64, SNES e NES.

La console Nintendo deve ancora superare due console per diventare l'hardware più venduto di sempre, ovvero Nintendo DS (154.02 milioni) e PlayStation 2 (155 milioni), un obiettivo non semplice da raggiungere ma secondo molti alla portata di Switch, anche se le vendite potrebbero rallentare nei prossimi anni e raggiungere un installato superiore ai 150 milioni potrebbe non essere facile.

Nintendo Switch è stata la console più venduta negli USA nel 2022, nonostante l'agguerrita concorrenza di Sony e Microsoft, che hanno però dovuto fare i conti con la carenza di PS5 e Xbox Series X.