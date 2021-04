Nintendo Switch supera PS5 in Spagna, GTA 5 il gioco più venduto

E' GTA V il gioco più venduto in Spagna a metà aprile, il gioco Rockstar domina le classifiche della settimana che va dal 12 al 18 aprile mentre Nintendo Switch occupa la prima posizione della classifica hardware, superando PlayStation 5.

Grand Theft Auto V ha venduto 5050 copie superando Marvel's Spider-Man Miles Morales a quota 3.450 pezzi mentre Super Mario 3D World + Bowser's Fury occupa il terzo posto con 2.800 unità vendute. God of War torna in classifica con 1.200 pezzi grazie al taglio di prezzo (9.99 euro), così come l'offerta su Ghost of Tsushima (39.99 euro) permette al gioco di vendere altre 1.100 copie in tutto il paese.

Grand Theft Auto V (PS4) Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) Animal Crossing New Horizons (Switch) Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Ring Fit Adventure (Switch) God of War (PS4) Ghost of Tsushima (PS4) Blasphemous (Switch)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch ha piazzato 4.200 unità, segue Playstation 5 con 2.050 pezzi, con netto predominio per l'edizione con disco: 2030 console Standard Edition e appena 20 console Digital Edition. PS5 ha venduto 1.050 pezzi mentre Xbox Series S non supera le 125 unità, meglio di Xbox One (90 pezzi) e Xbox Series X con appena 25 console vendute.