Nintendo Switch supera quota 8 milioni in Giappone e si avvicina a PS4

A poco più di due anni dal lancio, Nintendo Switch ha raggiunto e superato quota 8 milioni di unità vendute in Giappone. A voler essere precisi, la console della casa di Kyoto è stata acquistata ben 8.000.058 volte.

Il sorpasso di PlayStation 4 potrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana. La console di Sony, arrivata nel paese del Sol Levante tre anni prima dell'ibrida, ha venduto in totale 8.033.587 unità. Le cifre appena riportate sono state fornite da Famitsu e sono aggiornate a domenica 21 aprile. Sulla base di questi dati, possiamo affermare che Nintendo Switch sta vendendo ad un ritmo 2,5 volte superiore a quello di PlayStation 4.

Le cose, tuttavia, sono ben diverse nel resto del mondo. Nonostante l'ibrida della grande N stia facendo registrare risultati eccellenti anche in Occidente, PlayStation 4 sembra essere davvero fuori portata per il momento. La console di Sony ha infatti superato le 94,2 milioni di unità distribuite, mentre Switch si trova a quota 32,27 milioni. In entrambi i casi, i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018.

Cogliamo l'occasione per segnalare che quest'oggi è stato reso disponibile il Firmware 8.0.1 di Nintendo Switch. Proseguono, intanto, i rumor sulla versione Mini di Switch, il cui debutto sarebbe previsto per la fine del mese di giugno.