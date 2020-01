Nintendo Switch supera le vendite di SNES con 49.79 milioni di console distribuite

Secondo quanto riportato da Forbes le vendite globali di Nintendo Switch avrebbero raggiunto quota 49.79 milioni di pezzi dal marzo 2017 ad oggi, cifra che ha permesso alla console ibrida di superare le vendite di SNES, pari a 49,10 milioni di unità.

I dati diffusi da Forbes provengono da una analisi di VGChartz, fonte come sappiamo non sempre affidabile, non è chiaro se si parli di unità effettivamente vendute ai consumatori o semplicemente distribuite, dunque vi invitiamo a prendere il dato riportato come indicativo in attesa di annunci ufficiali da parte di Nintendo.

Secondo VGChartz, Switch avrebbe piazzato 961.543 pezzi nell'ultima settimana di dicembre 2019, il prossimo obiettivo adesso è quello di raggiungere il NES, console che nel corso della sua vita commerciale ha piazzato 61.91 milioni di unità in tutto il mondo. Switch potrebbe superare questi numeri già nel 2020 o all'inizio del 2021.

Infine, la fonte si sofferma sulle console vendute nei vari territori: 17.33 milioni di Switch sono state distribuite in Nord America, 11.62 milioni in Europe e altrettante in Giappone, sette milioni di pezzi invece sarebbero stati venduti fuori dalle zone indicate.