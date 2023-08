Nintendo Switch supera Wii, è fatta! Il sorpasso confermato negli USA

Mentre Nintendo Switch continua a dominare le classifiche giapponesi, la console ibrida raggiunge un importante traguardo anche oltreoceano, sul mercato degli USA.

Stando ai rilevamenti effettuati in Nord America dalla società di analisi di mercato Circana, il mese di luglio 2023 avrebbe infatti finalmente sancito il sorpasso di Wii da parte di Nintendo Switch. Al suo sesto anno di vita, la console ibrida pare dunque aver raggiunto e superato l'hardware dei record, che con Wii Sports e i suoi sensori di movimento aveva conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo.

Al momento, prosegue il report di Circana, Nintendo Switch sarebbe già all'inseguimento di ulteriori record negli USA. In particolare, l'hardware sarebbe separato dalle vendite totali di Xbox 360 da meno di un milione di unità, mentre meno di cinque milioni di unità vendute porterebbero Switch a superare anche PlayStation 2 sul mercato statunitense.



Dati decisamente positivi dunque per il colosso di Kyoto, che si prepara a un autunno denso di appuntamenti, tra i quali spicca inevitabilmente il lancio di Super Mario Bros Wonder, in programma per il prossimo 20 ottobre 2023. Dopo il successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la Grande N ha inoltre ancora numerose frecce al suo arco, da Metroid Prime 4 all'ancora misterioso videogioco dedicato alla Principessa Peach.