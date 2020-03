Nintendo Switch supera Wii in Giappone, trionfo per Animal Crossing New Horizons

Come anticipato questa mattina, Animal Crossing New Horizons è il nuovo leader della classifica giapponese con 1,880,626 copie vendute sul mercato retail nel weekend di lancio, ad oggi il miglior debutto di sempre per un gioco Switch in Giappone.

Da segnalare una Top 10 interamente dominata da Nintendo con la sola esclusione di Nioh 2 per PlayStation 4 a quota 26.000 copie venduta nell'ultima settimana per un totale di 118.000 unità.

Classifica Software JAP 25 marzo 2020

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 1,880,626 [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 26,140 (118,032) [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo, 03/06/20) – 21,954 (206,893) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 17,608 (3,527,528) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 12,116 (1,321,931) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,095 (2,829,353) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,647 (3,612,919) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,505 (731,308) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 7,467 (3,349,417) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 6,580 (1,375,417)

Classifica Hardware JAP del 25 marzo

Switch Lite – 263,103 (1,778,802) Switch – 129,473 (11,022,420) PlayStation 4 – 11,156 (7,447,501) PlayStation 4 Pro – 4,237 (1,480,008) New 2DS e 2DS XL – 896 (1,703,310) New 3DS – 126 (5,886,790) Xbox One X – 281 (19,340) Xbox One S – 30 (92,998)

Sul fronte hardware, Nintendo Switch supera i 12.80 milioni di pezzi distribuiti nel solo Giappone superando così Wii, fermo a 12.75 milioni nel Paese del Sol Levante ma capace di piazzare 101 milioni di pezzi in tutto il mondo con enorme successo in Nord America ed Europa.