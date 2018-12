Nintendo Switch: superate le vendite combinate di PS4 e PS4 Slim in Giappone

Stando agli ultimi dati forniti da Media Create, le vendite di Nintendo Switch hanno ufficialmente superato quelle combinate di PlayStation 4 e PlayStation 4 Slim in Giapponese.

Grazie alle oltre 278 mila unità piazzate nella settimana che va dal 17 al 23 dicembre, l'ibrida di Kyoto ha raggiunto il totale di 6.672.014 unità vendute sul mercato giapponese. Ciò significa che, in meno di due anni, ha superato i risultati che PlayStation 4 base e PlayStation 4 Slim hanno fatto registrare in oltre cinque anni di disponibilità sul mercato, ovvero 6.541.009 console vendute. A giudicare dal ritmo con cui sta vendendo Nintendo Switch da molti mesi a questa parte, l'attuale vantaggio di circa 130 mila unità è sicuramente destinato ad aumentare in futuro, a meno di grossi stravolgimenti.

Come avrete sicuramente notato, i dati delle console Sony che abbiamo preso in considerazione non includono quelli di PlayStation 4 Pro. Da quando è stata lanciata nel Sol Levante, la console più potente di Sony è stata acquistata 1.004.995 volte, dato che porterebbe il totale dell'intero ecosistema PlayStation 4 a 7.546.004.

Il sorpasso dell'intera famiglia, quindi, non è ancora avvenuto, ma Nintendo Switch ha tutte le carte in regola per riuscirci. Potrebbe essere solo una questione di tempo prima che ciò avvenga. La situazione nel resto del mondo è invece ben diversa: la famiglia PlayStation 4 è a quota 88 milioni, mentre l'ibrida a 22 milioni.