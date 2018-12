Nintendo Switch ha superato le vendite di PlayStation Vita in Giappone

Pur essendo sul mercato da molto meno tempo, con le sue oltre 6 milioni di unità Nintendo Switch ha già superato in Giappone il totale delle vendite fatte registrare da PlayStation Vita, come fanno notare i colleghi di GoNintendo.com.

Se da un lato la notizia potrebbe non sorprendere più di tanto, considerando che PlayStation Vita non è di certo stata la console di maggior successo di Sony, dall'altro bisognerebbe ricordarsi che la piattaforma portatile lanciata nel 2011 è stata oltremodo apprezzata dai giocatori nipponici, arrivando a vendere 5.955.448 unità nella Terra del Sol Levante. Di fatto, dopo un primo periodo generalmente florido, il parco titoli di PS Vita è rimasto quasi prettamente legato ai gusti e alle esigenze dell'utenza orientale, con il conseguente progressivo allontamento della community europea e nordamericana.

Sony ha dichiarato negli scorsi mesi lo stop definitivo alla produzione PlayStation Vita anche in Giappone. Stando alle ultime dichiarazioni della compagnia, al momento non c'è alcun piano per portare sul mercato un eventuale successore della console portatile.