Nintendo Switch ha già superato le vendite totali di N64

Non è un mistero che Nintendo Switch sia un successo commerciale e dopo aver superato le vendite di Wii U e GameCube, dopo 25 mesi di presenza sul mercato la console ha raggiunto e oltrepassato anche i numeri registrati da Nintendo 64 durante il suo intero ciclo vitale.

Sebbene i numeri non siano particolarmente precisi (in parte pubblicati da VGChartz, in parte provenienti da altre fonti) sembra che ad oggi Switch abbia raggiunto 33.15 milioni di pezzi vendute, superando così Nintendo 64 che si ferma a 32.92 milioni.

La console a 64-bit di Nintendo è rimasta in commercio dal 1996 al 2002, riscuotendo un buon successo specialmente in Nord America con oltre 20 milioni di unità vendute negli USA, numeri sensibilmente più bassi in Europa e Giappone, dove la piattaforma si è scontrata con il successo della prima PlayStation.

Il prossimo possibile obiettivo di Switch è il leggendario Super Nintendo, che nel corso del suo ciclo vitale ha venduto più di 42 milioni di unità in tutto il mondo, mentre il NES ha superato i 62 milioni di pezzi distribuiti. Riuscirà Switch a raggiungere lo stesso successo delle prime home console della casa di Kyoto? Ricordiamo che Nintendo Switch Mini dovrebbe arrivare entro giugno e questo darà sicuramente un nuovo impulso alle vendite...