Nintendo Switch ha superato le vendite di Xbox One in Spagna

Secondo quanto riportato da GameReactor.es, in Spagnaavrebbe superato le vendite totali di Xbox One nel paese in appena dieci mesi dal lancio, risultato sicuramente positivo per la casa di Kyoto.

Sebbene non ci siano dati precisi in merito, le fonti di GameReactor si dicono sicure del sorpasso ai danni di Xbox One e avvisano di come questo sia praticamente imminente anche in Francia, paesi dove il brand Xbox non gode di enorme popolarità, a differenza di quanto accade ad esempio in Inghilterra.

Ottimi risultati anche in Portogallo, dove Switch ha già superato le vendite totali di Wii U. Secondo gli ultimi dati diffusi da alcuni analisti, Switch avrebbe venduto a livello globale 7 milioni di console da ottobre a dicembre 2017, di cui 1.5 milioni nei soli Stati Uniti durante il periodo natalizio.