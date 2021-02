Nintendo Switch supererà le vendite di Wii? Shuntaro Furukawa ne è convinto

Nintendo Switch ha da poco superato quota 79 milioni di console vendute dal lancio e c'è ancora margine per ottenere ottimi risultati stando alle parole del Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Ad oggi sono 79.87 milioni le console Switch e Switch Lite vendute dal marzo 2017 e l'obiettivo sembra essere quello di superare le vendite di Wii a quota 101 milioni. Per quanto possa sembrare ambizioso il traguardo è sicuramente alla portata di Switch se pensiamo che Wii ha impiegato sette anni (dal 2006 al 2013) per sfondare il muro dei 100 milioni di pezzi venduti mentre Switch ha toccato quasi 80 milioni di unità in meno di quattro anni.

Secondo Furukawa, Nintendo Switch ha superato la metà del suo ciclo vitale, la compagnia continuerà a supportare la console con l'obiettivo di incrementare ulteriormente le vendite, schizzate nel 2020 dopo il grande successo di Animal Crossing New Horizons, titolo capace di vendere oltre venti milioni di copie in pochissimi mesi.

Il Presidente di Nintendo ha ribadito l'esclusività di Switch e la varietà della proposta software citando non solo Animal Crossing ma anche giochi come Pokemon Spada e Scudo, Ring Fit Adventure, Mario Kart Live Home Circuit e ovviamente i videogiochi di Super Mario.