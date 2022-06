Nintendo Switch supporta Cocos: in arrivo tanti giochi gratis sulla console ibrida?

I rappresentanti di Cocos Technology annunciano la piena compatibilità con l'ecosistema di console Nintendo Switch di Cocos Creator, un motore grafico open source utilizzato in oltre 25mila videogiochi.

Utilizzato principalmente in ambito PC e mobile per la realizzazione di videogiochi free-to-play, Cocos Creator vanta già il supporto di diversi colossi del settore come Bandai Namco, DeNa, Tencent, NetEase e Square Enix.

Nell'annunciare questa importante collaborazione con Nintendo, il CEO di Cocos Technology Zhe Wang spiega che "le persone ci conoscono e apprezzano per il motore open source Cocos specializzato nella realizzazione di giochi per dispositivi mobile e Web. Ma poiché il nostro ecosistema di sviluppo si è evoluto, anche gli obiettivi dell'azienda si sono evoluti con esso e Nintendo Switch fa certamente parte del nostro futuro, non solo per le sue capacità di gaming in movimento ma anche per il fascino e l'interesse crescente per Switch da parte dei videogiocatori cinesi e di tutto il mondo".

La collaborazione tra Nintendo e Cocos Technology partirà ufficialmente a inizio luglio con "Cocos Creator for Nintendo Switch", un motore grafico utilizzabile da tutte le software house e gli sviluppatori indipendenti che realizzano i propri giochi e applicativi per la console ibrida della casa di Kyoto. Sempre attraverso Cocos Creator for Nintendo Switch viene spianata la strada ai porting Switch dei giochi già lanciati su mobile, PC e browser web, da qui la concreta possibilità di assistere all'arrivo nel breve-medio periodo di tantissimi videogiochi su eShop (gratis o a pagamento) basati, appunto, su engine Cocos.