Nintendo Switch Mini supporterà i 1080p in mobilità e avrà una batteria a lunga durata?

Da tempo si rincorrono le indiscrezioni su Nintendo Switch Mini e varie aziende avrebbero già in catalogo custodie, vetri protettive, borse e altri accessori per una console non ancora annunciata. Il reveal potrebbe essere imminente, nel frattempo l'analista Jim McGregor di Tirias prova a ipotizzare le specifiche tecniche della piattaforma.

In un recente articolo pubblicato su Forbes, McGregor afferma che "Nintendo Switch Mini sfrutterà la nuova versione del processore NVIDIA Tegra con supporto per i 1080p in modalità mobile, inoltre l'ottimizzazione della CPU garantirà anche una maggior autonomia, così come i controlli integrati direttamente nella console, anzichè staccabli in stile Joy-Con."

Non è chiaro quali siano le fonti dell'analista ma solitamente Tirias Research lavora a stretto contatto con aziende legate al mondo dell'elettronica di consumo, le informazioni riportate da McGregor potrebbero dunque provenire da società legate in qualche modo alla produzioni e allo sviluppo di Nintendo Switch Mini.

La casa di Kyoto dal canto suo si è limitata a dichiarare che "l'azienda sviluppa continuamente nuovi hardware", senza confermare l'esistenza di Switch Mini, di contro è stato invece annunciato l'inizio dei lavori su un controller di prossima generazione destinato a piattaforme non meglio specificate.

In ogni caso, l'esistenza di numerosi accessori realizzate da compagnie di terze parti farebbe pensare ad un annuncio e relativo lancio piuttosto ravvicinati nel tempo. Ne sapremo di più durante l'estate?