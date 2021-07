Nintendo Switch si surriscalda? L'assistenza giapponese invita a usare un aspirapolvere

Dopo aver destato non poco clamore con gli inviti a non pulire con l'alcol i Joy-Con per evitare la diffusione del Coronavirus, il Servizio Clienti di Nintendo Japan viene nuovamente attenzionato dalla community per un insolito messaggio legato, questa volta, ai problemi di surriscaldamento di Switch.

I curatori dei social dell'assistenza ai clienti di Nintendo in Giappone hanno infatti pubblicato diversi post su Twitter per fornire delle indicazioni a coloro che non riescono a giocare su Nintendo Switch per colpa di un qualche genere di problema legato al surriscaldamento della console.

I messaggi social del servizio clienti della casa di Kyoto esortano così tutti gli utenti che dovessero riscontrare questo genere di problemi a utilizzare la console ad una temperatura ambientale compresa tra i 5 e i 35 gradi, a non ostacolare le prese d'aria o ad impostare il dock in modalità TV per evitare che il calore si accumuli. È però il quarto ed ultimo passaggio dei tweet dell'assistenza ufficiale di Nintendo Japan ad aver alimentato la curiosità e, perché no, la perplessità dei giocatori: "Se la polvere o degli oggetti estranei entrano nelle prese d'aria o nelle grate di scarico del calore generato dalla console, rimuovete il tutto con un aspirapolvere. Per motivi di sicurezza, non provate a smontare la console".

