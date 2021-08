Nintendo Switch: svelato l'evento Indie World di agosto! Ecco i primi dettagli

Con un post condiviso sulle pagine di tutti i propri profili social ufficiali, la casa di Kyoto ha annunciato l'arrivo di nuovo, importante evento Indie World. Come di consueto, lo show digitale si focalizzerà sui prossimi videogiochi third party destinati ad approdare su Nintendo Switch entro breve.

L'appuntamento mediatico con i fan della Grande N durerà all'incirca 20 minuti e, come rimarcato dai rappresentanti della compagnia giapponese, sarà interamente dedicato ai videogiochi indipendenti, senza cioè fornire delle ulteriori anticipazioni su Nintendo Switch OLED o sul chiacchierato modello midgen Switch PRO.

Come segnalato dai curatori dei profili Twitter di Nintendo of America e degli altri canali social internazionali dell'azienda nipponica, il prossimo Nintendo Indie World si terrà ufficialmente nella giornata di domani, mercoledì 11 agosto dalle ore 18:00 italiane.

A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'ultimo Indie World, trasmesso da Nintendo nell'aprile di quest'anno, il colosso videoludico di Kyoto ha svelato il sequel di Oxenfree e mostrato l'avventura Road 96, OlliOlliWorld, il picchiaduro a scorrimento Teenate Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge e Wonder Boy The Dragon's Trap, oltre a Last Stop, Hindsight, Crist Tales e GetsuFumaDen. Con queste premesse, l'evento dell'11 agosto promette quindi di essere particolarmente ricco di annunci e di sorprese per tutti i possessori della console ibrida.