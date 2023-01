Nintendo Switch: gli sviluppatori sono ancora interessati a creare giochi sulla console

Nintendo Switch si avvicina al sesto anno di vita ma, nonostante questo, la console ibrida di Nintendo continua a raggiungere e superare un grande numero di record. Come visto negli ultimi giorni, infatti, Nintendo Switch è la console più venduta negli USA nel 2022 e il successo della console continua a non arrestarsi, anche tra gli sviluppatori.

Come mostrato dalle ultime analisi dei sondaggi della Game Developers Conference, che ha condotto alcune analisi attinente al grave fenomeno da attenzionare delle molestie perpetrate dai videogiocatori ai danni degli sviluppatori, sembrerebbe che tra le fila dei team dietro la creazione di videogiochi vi sia ancora un grande interesse per Nintendo Switch.

Sarebbero questi i risultati ottenuti da un campione di oltre 2300 sviluppatori, le cui percentuali di sviluppatori che lavorano per un team indipendente o per un team AAA si attestano, rispettivamente, sul 39% e il 23%. Tuttavia, non è questa la statistica più interessante raccolta nel corso della GDC quanto, piuttosto, l'interesse per lo sviluppo di giochi su Nintendo Switch registrato dai dati: come riportato dalla GDC, il 35% degli sviluppatori è interessato a creare nuovi progetti su Nintendo Switch.

Seppure i dati siano congruenti alla grande mole di vendite registrata dalla stessa console, l'idea generale che vede Nintendo Switch non più al passo con i tempi lascia spazio a dei dati che confermano proprio il contrario. Lo stesso campione di sviluppatori ha registrato un interesse del 46% per la creazione di giochi su PlayStation 5 e del 64% su PC. Al 35% di game designer interessati alla creazione di prodotti sulla console ibrida della Grande N, segue una percentuale ridotta di persone effettivamente al lavoro su un progetto. Nel dettaglio, il 18% di coloro i quali sono interessati a creare nuovi progetti su Nintendo Switch starebbe realizzando un gioco.