Nintendo Switch OLED: gli sviluppatori stanno ricevendo dei dev kit con 8GB di memoria

Dopo svariati mesi di rumor e speculazioni, Nintendo ha ufficialmente svelato al mondo Switch OLED. Il nuovo modello della console ibrida ha disatteso le aspettative dei giocatori, i quali speravano in un upgrade dell'hardware decisamente più sostazionso, e che la piattaforma potesse magari supportare il DLSS ed il 4K.

Secondo gli analisti, OLED è solo un modello di transizione e non preclude le possibilità di assistere in futuro all'arrivo della tanto agognata Switch Pro. Nel frattempo, la casa di Kyoto sta consegnando nelle mani degli sviluppatori dei nuovi dev kit con cui sarà possibile testare i propri giochi con il nuovo schermo OLED. Come segnalato da un report di Digital Foundry, il nuovo modello di sviluppo ADEV distribuito da Nintendo è caratterizzato da una particolarità inaspettata, dal momento che presenta 8GB di memoria, superiori ai 6GB dei precedenti dev kit e ai 4GB della versione finale presente sul mercato.

"I giochi in esecuzione su Switch OLED non hanno idea di star girando su qualcosa di diverso da un'unità standard: i documenti degli sviluppatori di Nintendo rivelano che non c'è modo per i loro giochi di interrogare il sistema, per capire se sono in esecuzione su Switch OLED o no. Detto questo, l'azienda riconosce la necessità per gli sviluppatori di testare i propri giochi sul nuovo schermo. Per questo motivo viene reso disponibile un nuovo modello di sviluppo ADEV che coesista con le versioni SDEV ed EDEV preesistenti. Per ragioni non chiarite da Nintendo, questa macchina viene fornita con 8 GB di memoria integrata rispetto ai 6 GB degli altri modelli di sviluppo e ai 4 GB di tutte le unità di vendita in negozio".



Dal momento che i software risultano perfettamente compatibili con la nuova Switch OLED e non dovrebbe quindi essere necessario un upgrade dell'unità di sviluppo, è questo un dettaglio abbastanza anomalo che potrebbe riaccendere le speranze di chi ancora attende il modello Pro. Tuttavia, si tratta di un semplice dev kit e al momento non abbiamo alcuna conferma da parte di Nintendo riguardo ad una variante potenziata della console ibrida.