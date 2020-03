Nintendo Switch e Switch Lite si aggiornano con il firmware 9.2.0

Nel giorno del terzo compleanno di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware che porta il software di sistema alla versione 9.2.0 senza aggiungere però nessuna funzionalità, limitandosi a correggere bug e problemi minori.

Il changelog parla genericamente di "risoluzione bug e aumento della stabilità generale durante l'uso di alcune applicazioni", una patch notes come sempre estremamente generica, difficile capire dunque quali problemi siano stati risolti. Si tratta di un Minor Update di manutenzione, probabilmente per grandi novità e funzionalità aggiuntive dovremo attendere l'aggiornamento 10.0, ipoteticamente classificabile come Major Update.

Come anticipato, proprio oggi (martedì 3 marzo) Nintendo Switch festeggia il suo terzo compleanno, nel 2017 la console vedeva la luce accompagnata da uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi anni, ci riferiamo naturalmente a The Legend of Zelda Breath of the Wild. In questi anni Nintendo Switch ha raggiunto un notevole successo vendendo oltre 50 milioni di pezzi in tutto il mondo ed entrando a far parte della cultura popolare specialmente in Nord America, con continue apparizioni nei media mainstream e nelle storie di influencer e personalità del piccolo e grande schermo.