Nintendo Switch e Switch Lite si aggiornano alla versione 9.1.0

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per Switch e Switch Lite, entrambe le console sono ora aggiornate alla versione 9.1.0, un Minor Update che risolve un problema minore dei Joy-Con e migliora la stabilità generale del sistema operativo.

Il changelog è piuttosto scarso e riporta solamente pochi generici dettagli:

Migliorata la stabilità generale

Risolto un problema legato al colore dell'animazione del Joy-Con quando si connettono i controller alla console

Il firmware non include dunque funzionalità aggiuntive di nessun tipo, limitandosi a migliorare la stabilità del sistema durante l'utilizzo di alcune applicazioni (e giochi) non meglio specificate e risolvendo un bug grafico legato alla connessione dei Joy-Con alla console.

Per nuove feature sarà probabilmente necessario attendere l'aggiornamento 10.0, prossimo Major Update per Switch e Switch Lite che potrebbe introdurre caratteristiche inedite per il sistema operativo e magari un redesign dello stesso, come auspicato da molti utenti della community.

Nella giornata di oggi Nintendo ha aggiornato Super Mario Maker 2 introducendo in questo caso nuovi oggetti per i livelli, la modalità extra Corsa Ninji e il crossover con The Legend of Zelda.