Nintendo Switch e Switch Lite: quanto costano? Prezzi e offerte aprile 2021

Nintendo Switch è una delle console più desiderate e vendute anche in Italia, grazie alla sua natura ibrida fissa/portatile la console della casa di Kyoto ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Ma quanto costa Nintendo Switch? Ecco il prezzo aggiornato e le offerte di aprile 2021.

Nintendo Switch costa 329.99 euro mentre Nintendo Switch Lite ha un prezzo al pubblico di 219.99 euro, ci sono offerte valide per l'acquisto delle due console? Tra le offerte Nintendo di GameStopZing troviamo Nintendo Switch Lite a 199.98 euro fino al 14 aprile e Nintendo Switch con Cover & Stand atPLay inclusi a 329.98 euro, promozione valida fino al 5 maggio. Su Amazon.it Nintendo Switch Lite costa 199.99 euro nei colori giallo, turchese, grigio e azzurro mentre Nintendo Switch non è disponibile per l'acquisto nel momento in cui scriviamo.

Anche Euronics ha una sezione dedicata agli sconti Nintendo Switch dove troviamo Nintendo Switch standard a 329.99 euro, Nintendo Switch Lite a 199.99 euro e Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons a 249,99 euro. I prezzi di Nintendo Switch e Switch Lite sono allineati presso tutti i principali rivenditori, ricordatevi che il modello Lite è spesso disponibile in offerta mentre la versione ibrida mantiene quasi del tutto inalterato il suo prezzo, con rari tagli a 299.99 euro in caso di eventi speciali come le festività natalizie o il Black Friday.