Nintendo Switch o Switch Lite: quali differenze e quale scegliere?

Quale Nintendo Switch comprare? Se ancora non siete possessori della console Nintendo ma state cercando informazioni in più sulle due versioni disponibili in vista di un acquisto futuro, continuate a leggere per scoprire caratteristiche e impressioni sulle due console.

Dal punto di vista tecnico, le due versioni sono sostanzialmente identiche, come dimostrano le due schede riportate qui sotto prendendo in esame Nintendo Switch Versione 2019 e Switch Lite.

Nintendo Switch Caratteristiche

CPU: NVIDIA Custom Tegra

Schermo: LCD da 6.2 pollici (risoluzione 1280x720, touchscreen capacitivo)

Durata della batteria: 2.5-6.5 ore (versione 2017), 4.5-9 ore (revisione 2019)

Dimensioni: 102 x 239 x 13.9 mm (Joy-Con inclusi)

Peso: 398 g (297 g senza Joy-Con)

Modalità supportate: TV e Portatile

Colorazioni: Joy-Con Blu/Rossi, Grigi, varie edizioni limitate

Nintendo Switch Lite Specifiche

CPU: NVIDIA Custom Tegra

Schermo: LCD da 5.5 pollici (risoluzione 1280x720, touchscreen capacitivo)

Durata della batteria: 3-7 ore

Dimensioni: 91.1 x 208 x 13.9 mm

Peso: 275 g

Modalità supportate: Portatile

Colorazioni: Giallo, Turchese, Grigio, Corallo

Come potete vedere la differenza più grande è certamente nello schermo, più contenuto nel caso della Lite, cosa che rende di conseguenza quest'ultima più leggera e ancora più portatile della sorella maggiore. Infatti sta qui il nocciolo della questione: dal momento che la versione Lite è stata concepita per essere usata esclusivamente in modalità portable (non ci sono modi per collegarla a un qualsivoglia schermo), la vostra scelta dovrebbe ricadere su di lei se siete interessati ad averla sempre con voi e non avete bisogno di un grande schermo per giocare.

Un'altra differenza risiede nella presenza della croce direzionale sulla versione Lite, molto comode per giocare ai titoli platform classici. I progettisti hanno potuto inserire questa feature sfruttando lo spazio in più derivato dall'assenza dei due joy-con estraibili. Questa mancanza rende la Lite poco adatta alla condivisione con un amico, d'altra parte. Infine, da segnalare la durata della batteria di Switch Lite leggermente superiore rispetto a quella di Switch.

Per concludere potremmo dire che la scelta dipende interamente da che tipo di giocatori siete, da quali esigenze avete: se adorate giocare su un divano davanti alla vostra tv e pensate che la userete raramente fuori casa, optate per la Switch normale. Se invece non siete interessati a giocare usando uno schermo potete tranquillamente scegliere la Lite, pagando oltretutto circa 100€ meno.



Nintendo Switch Lite costa 199 euro su Amazon mentre Nintendo Switch Joy-Con Rosso/Blu Neon costa 329 euro, entrambe sono disponibili sin da subito senza tempi di attesa.