Nintendo Switch e Switch Lite: le migliori pellicole protettive in offerta

Essendo Nintendo Switch (e sopratutto Nintendo Switch Lite) una console con una forte anima portatile è importante proteggere la console nel migliore dei modi, come facciamo con lo smartphone o il tablet. Per questo è necessario acquistare una pellicola o un vetro per lo schermo, così da salvaguardare il display da graffi o urti accidentali. Ma quali sono le migliori pellicole per Switch e Switch Lite?

Bisogna prestare attenzione in fase di acquisto perchè le pellicole non sono universali e non vanno bene indistintamente per entrambi i modelli, avendo gli schermi misure diverse. Di seguito vi proponiamo tre kit per Nintendo Switch e altrettanti per Switch Lite.

Nintendo Switch

La soluzione di Hori è la più cara in assoluto ma gode di garanzia ufficiale e licenza Nintendo che garantisce l'alta qualità del prodotto. Il maggior risparmio si ha con il kit da tre pezzi, venduto a poco meno di otto euro.

Switch Lite

Per quanto riguarda Nintendo Switch Lite,, tanto che con 6.99 euro è possibile acquistare un set con quattro pellicole in vetro temprato. La qualità è molto alta per tutti i prodotti segnalati, come riportato nelle recensioni su Amazon, scegliete quindi in base al budget a vostra disposizione., mentre l'applicatore non è presente in nessuno dei prodotti segnalati.