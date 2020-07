Nintendo Switch e Switch Lite, le nuove offerte di Unieuro su console e giochi

Da Unieuro è possibile acquistare per un periodo limitato Nintendo Switch e Switch Lite a prezzo scontato. Si tratta della console ideale da portare in vacanza grazie alla possibilità di essere utilizzata anche come piattaforma portatile... quale miglior occasione dunque per farsi un regalo estivo?

Nintendo Switch costa ora 299.99 euro anzichè 329.99 euro nelle versioni con Joy-Con Rosso/Blu Neon o Joy-Con Grigi, Nintendo Switch Lite ha invece un prezzo di 199.99 euro invece di 219.99 euro, offerta valida per le colorazioni turchese, grigio e giallo. Ricordiamo che questo modello può funzionare esclusivamente in modalità portatile e non è progettato per supportare la dock ed essere connesso alla TV.

Da Unieuro trovate in offerta anche i migliori giochi per Nintendo Switch con tanti titoli proposti a 49.99 euro l'uno, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, solamente per citarne alcuni.

Le offerte sono valide online e nei negozi solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.