Nintendo Switch e Switch Lite: sconti sulle console con Premium Pass da GameStopZing

Il nuovo Volantone GameStopZing ha portato con sé tantissime nuove offerte dedicate all'ecosistema Nintendo, sia per i giochi, sia per le console. Fino al prossimo 27 gennaio, è possibile risparmiare sull'acquisto di Switch e Switch Lite: ora vi spieghiamo come.

È possibile risparmiare 20 euro sull'acquisto di una Nintendo Switch oppure di una Nintendo Switch Lite comprando un Premium Pass in negozio. Per chi non lo sapesse, i Premium Pass sono disponibili in differenti tagli. Una volta acquistato, potete utilizzare il credito incluso per comprare qualsiasi prodotto. In seguito potete utilizzare uno dei ticket ricevuti e, riportando il vostro usato, acquistare un gioco ad un prezzo mai visto prima. Maggiori dettagli sui Premium Pass li potete trovare sul sito di GameStop.

Quindi, acquistando un Premium Pass potete portarvi a casa una Nintendo Switch a 309,98 euro anziché 329,98 euro, oppure una Nintendo Switch Lite a 199,98 euro invece di 219,98 euro. Ne approfittiamo per segnalarvi che da GameStop ci sono anche tanti giochi per Nintendo Switch a prezzo scontato.