Nintendo Switch e Switch Lite in sconto, le nuove offerte GameStop di settembre

GameStop presenta le nuove offerte Nintendo Switch valide fino al 17 settembre su Switch e Switch Lite, scopriamo insieme tutte le promozioni attive online e nei punti vendita della catena.

Offerte Nintendo Switch

Acquistando un gioco per Nintendo Switch da almeno 59.98€ potrete acquistare Nintendo Switch (vari bundle in promozione) in abbinata con Rocket League a 299.98€

Nintendo Switch Lite

Comprando un gioco Nintendo Switch del valore di almeno 59.98€ potrete acquistare Nintendo Switch Lite (varie configurazioni disponibili) insieme al gioco Rocket League a 199.98€

Offerta Nintendo Labo

Nintendo Labo (Kit Varietà, Kit Robot o Kit Veicoli) + Set di Personalizzazione a 24.98€, fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei singoli punti vendita.

Pokè Ball Plus

Poké Ball Plus in offerta 44.98€, solo fino ad esaurimento scorte

Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di tessera GSZ+. Le promozioni sono soggette alla reale disponibilità dei prodotti su punto vendita e online.

Per tutte le offerte aggiornate, è ora online il nuovo volantone GameStop di settembre 2020 con sconti su Nintendo Switch, PlayStation 4, PSVR, Xbox One S e One X, gadget, merchandising, accessori e preorder dei giochi in uscita nei prossimi mesi.