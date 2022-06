Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite in offerta: poche unità disponibili

Nuova settimana, e nuove offerte su Nintendo Switch. Quest’oggi l’infornata è davvero importante e ad essere interessate sono tutte le varianti della console Nintendo: da quella “liscia” alla OLED, passando per il modello Lite.

Le promozioni proposte da eBay sono le seguenti:

Nintendo Switch v2 1.1 - Joy Rosso e Blue: 249 Euro (254 Euro)

- Joy Rosso e Blue: 249 Euro (254 Euro) Nintendo Switch OLED 2021 - White: 309 Euro (322 Euro)

- White: 309 Euro (322 Euro) Nintendo Switch Lite - Blu: 184,99 Euro (199,99 Euro)

- Blu: 184,99 Euro (199,99 Euro) Nintendo Switch Lite - Turchese: 184,99 Euro (199,99 Euro)

I venditori in questione sono tutti reseller Premium di eBay, con oltre il 99% di feedback positivi, e garantiscono tutti i prodotti la spedizione ed arrivo a casa a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dal regolamento interno. I reseller accettano come metodi di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

Il consiglio è comunque di verificare la disponibilità in quanto in alcuni casi è indicata come limitata ed in tal caso consigliamo comunque di effettuare l’ordine a stretto giro per evitare spiacevoli sorprese, soprattutto sul modello OLED.