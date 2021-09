Nintendo Switch: il taglio di prezzo è ufficiale in Italia, ecco quanto costa

Si è parlato molto nel weekend del taglio di prezzo di Nintendo Switch e finalmente il price cut sembra essere ufficiale anche nel nostro paese, almeno stando a quanto riportato sul sito di Nintendo Italia.

Sul sito della casa di Kyoto Nintendo Switch ha un prezzo di 299.99 euro, valido per il modello standard (Versione 2019) con Joy-Con Grigi o Rosso/Blu Neon, come sottolineato dalla compagnia: "tutti i prezzi indicati fanno riferimento al prezzo dei software nel Nintendo eShop e di tutti gli altri prodotti disponibili nel My Nintendo Store. Tutti i prezzi mostrati sono IVA inclusa."

Si tratta dunque del prezzo di listino consigliato da Nintendo, che potrebbe scendere ulteriormente in base alle offerte dei rivenditori. Nessuna modifica invece per quanto riguarda Nintendo Switch Lite, venduto sempre al prezzo di listino consigliato di 219,99 euro in Italia.

Quanto costa Nintendo Switch in Italia? Il prezzo come detto è sceso di 30 euro (da 329.99 euro a 299.99 euro) tuttavia presso alcuni retailer come Amazon è possibile spuntare prezzi ancora più concorrenziali, in questo momento ad esempio la console costa 287 euro grazie all'offerta di un rivenditore terzo sul marketplace, che propone uno street price decisamente aggressivo e inferiore rispetto al nuovo prezzo consigliato.