Nintendo Switch: tanti nuovi giochi a meno di 5 euro, da Bomberman a Naruto

Vi avanza qualche spicciolo sul saldo del Nintendo eShop e non sapete come fare a spenderli? Non disperate, grazie ai nostri consigli per gli acquisti potrete scoprire una selezione di giochi per Switch in vendita a meno di cinque euro solamente per un periodo di tempo limitato.

Qualche esempio? Super Bomberman R costa 4.49 euro, Contra Rogue Corps è in offerta a 1.99 euro mentre Deponia Collection costa 3.99 euro, ottimo prezzo per un pacchetto che include ben quattro giochi. E ancora, Contra Anniversary Collection e Konami Arcade Classics Anniversary Collection costano 3.99 euro l'uno e super prezzo anche per Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition in offerta a 4,94 euro.

Si continua con Silence a 1.99 euro, Child of Light Ultimate Edition a 4.99 euro, Syberia 1&2 a 2.44 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 a 4.99 euro, Wonder Boy Returns Remix a 4.99 euro e Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3,99 euro.

State of Mind costa 1.99 euro in offerta, The Suicide of Rachel Foster costa 4.99 euro mentre per Felix The Reaper bastano 1,49 euro. Chiudiamo con Going Under a 4.99 euro, Raging Justice a 3,24 euro e Valiant Hearts The Great War di Ubisoft a 4,99 euro.