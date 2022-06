Nintendo Switch: tanti giochi a meno di 5 euro, da Quake a Bastion

I Super Saldi sono ancora in corso su Nintendo eShop e dopo avervi consigliato quattro giochi per Switch da comprare in offerta vi segnaliamo ora una selezione di giochi in vendita a meno di cinque euro, cifra ampiamente alla portata di tutte le tasche.

A 1.99 euro troviamo. This War of Mine Complete Edition ma vi consigliamo anche Moonlighter a 4.99 euro, Toki a 1.19 euro, Green Hell a 2.49 euro, Super Bomberman R a 4.49 euro, Among Us a 3.21 euro, Panzer Dragoon Remake a 2.49 euro, Hard West a 1.99 euro e Bastion a 2,49 euro.

E ancora, Contra Anniversary Collection a 3.99 euro, Worms Rumble a 3.74 euro, Contra Rogue Corps a 1.99 euro, Celeste a 4.99 euro e Quake a 3,99 euro. Da segnalare anche GRIS a 4.24 euro, Hollow a 1.99 euro, The Hong Kong Massacre a 2.99 euro, Broforce a 3.74 euro, Torchlight 2 a 4.99 euro, Transistor a 3.35 euro, Amnesia Collection a 2.79 euro, Overcooked Special Edition a 4.99 euro, Friday The 13th The Game Ultimate Slasher Edition a 4.99 euro, Phantom Doctrine a 1.99 euro, Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast a 4.49 euro e Brothers A Tale of Two Sons a 3.74 euro.